Назван простейший способ снизить уровень «плохого» холестерина

Всего два дня питания почти исключительно овсянкой могут заметно снизить уровень холестерина в крови. К такому выводу пришли ученые из Боннского университета, изучив влияние краткосрочной овсяной диеты на людей с метаболическим синдромом — сочетанием лишнего веса, повышенного давления и нарушений обмена веществ.Участники эксперимента в течение двух дней ели около 300 граммов овсянки в сутки, сократив общую калорийность рациона примерно вдвое. По сравнению с контрольной группой у них значительно снизился уровень «плохого» LDL-холестерина — в среднем на 10 процентов. Примечательно, что этот эффект сохранялся и через шесть недель после окончания диеты, несмотря на возвращение к обычному питанию.Исследователи связывают результат не только с уменьшением калорий, но и с изменениями в кишечной микробиоте. Овсянка стимулировала рост полезных бактерий, которые вырабатывают соединения, благоприятно влияющие на жировой обмен, а также снижают факторы, связанные с инсулинорезистентностью. В то же время аналогичный эффект не наблюдался при более мягкой овсяной диете, растянутой на шесть недель.По мнению авторов, короткие, но интенсивные «овсяные» периоды могут стать простым и хорошо переносимым способом поддерживать уровень холестерина и снижать риск метаболических нарушений.

