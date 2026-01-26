Какие проблемы со здоровьем связаны с зимними холодами. Комментарий врача
Холодный воздух раздражает тройничный нерв, который вызывает резкую боль, например, как при быстром поедании мороженого.
В разговоре с "Лентой.ру" врач отметила, что дегидратация, обезвоживание организма, вызвана работой батарей, которые сушат воздух, и морозом, вытягивающим влагу из кожи и слизистых.
Кроме того, на холоде люди начинают непроизвольно напрягаться: поднимать плечи, втягивать голову, сжимать мышцы шеи. Спазмированные мышцы вскоре создают ощущение тугого обруча или тесной шапки, которые сдавливают голову.
Для людей с мигренью зимой настоящим испытанием становятся скачки атмосферного давления и блеск снега, провоцирующие приступы чаще обычного.
