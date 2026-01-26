Сладкий завтрак по утрам пробуждает сонливость

Диетолог Елена Соломатина рассказала, чем вредны сладкие завтраки, содержащие большое количество сахара. Днём у человека может появиться избыточная сонливость.Завтрак считается основным временем приема пищи, поскольку с утра мы должны получить вместе с ним заряд бодрости на целый день. Но если в состав вашего завтрака входят, к примеру, сладкие кукурузные хлопья, а потом ещё и булка с вареньем за чаем с сахаром, то вы получите слишком большой заряд сладкого. В результате, днём вы испытаете мощный прилив сонливости, когда после резкого скачка вверх уровень сахара начнёт снижаться.В интервью Елена Соломатина рассказала, что, действительно, в первые часы после употребления такого завтрака человек испытывает прилив энергии, но после снижения глюкозы в крови появляется упадок сил. А вместе с ним возникают слабость, нарушения концентрации, спутанность сознания и резкое снижение работоспособности. Днем человеку хочется лечь и поспать вместо того, чтобы работать.Всё дело в том, что в состав завтрака должны входить медленные углеводы, которые будут очень плавно перевариваться и расщепляться. К примеру, цельнозерновые злаки или хлеб с отрубями. Также продукты для завтрака должны иметь достаточный показатель белка, поскольку он замедляет выброс глюкозы в кровоток и максимально продлевает то самое необходимое нам ощущение бодрости.

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки