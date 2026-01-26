Обнаружен продукт, который уменьшает воспаление и улучшает здоровье сердца

Он может стать следующим суперпродуктом в рационе человека. Учёные из Университета Англия Раскин в Великобритании впервые обобщили существующие научные данные о питательных и лечебных свойствах бамбука.Согласно обзору, опубликованному в журнале Advances in Bamboo Science, побеги растения обладают рядом ценных качеств. Так, бамбук обладает богатым питательным составом — он содержит умеренное количество клетчатки, белок, аминокислоты, селен, калий, витамины А, В6 и Е.Также исследования показали, что бамбук способен регулировать уровень сахара в крови, уменьшать воспаление, повышать антиоксидантную активность и улучшать здоровье кишечника. Кроме того, некоторые соединения растения могут подавлять образование токсичных веществ (например, акриламида) в процессе жарки пищи.«Бамбук уже широко употребляется в пищу в некоторых частях Азии, и он обладает огромным потенциалом стать полезным и экологически устойчивым дополнением к рациону питания во всём мире», — отмечает ведущий автор исследования, профессор общественного здравоохранения Ли Смит.Однако учёные предупреждают, что некоторые виды сырого бамбука содержат вещества, способные выделять цианид, поэтому растение нужно правильно готовить.

