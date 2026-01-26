Цельное зерно помогает снизить кровяное давление: что нужно есть регулярно?
Высокое кровяное давление (гипертония) является бичом современных людей. Количество гипертоников растет, в том числе среди представителей молодых поколений, даже подростков. Данная тенденция отмечается врачами с тревогой, поскольку высокое давление является ключевым фактором развития сердечных приступов и инсультов.
В свою очередь, специалисты Клиники Майо напоминают: на уровень артериального давления большое влияние оказывает ежедневный рацион. Для его нормализации медики рекомендуют регулярно употреблять в пищу цельное зерно.
Эксперты объясняют: выражение «цельное зерно» означает, что зерно не подверглось глубокой обработке и не потеряло своих ценных компонентов (отрубей и зародышей). Благодаря этому оно остается источником важных питательных веществ.
«Цельнозерновые продукты содержат клетчатку, калий, магний, фолиевую кислоту, железо и селен. В таком комплекте эти полезные для сердца нутриенты помогают снизить риск высокого кровяного давления», - сообщили специалисты.
Они перечислили наиболее важные преимущества таких продуктов для здоровья.
Позволяют дольше чувствовать себя сытым, что эффективно для поддержания здорового веса.
Благодаря их потреблению повышается уровень калия в организме, что ассоциируется со снижением артериального давления.
Организм лучше защищен от резистентности к инсулину.
Уменьшается риск повреждения кровеносных сосудов.
Какие виды цельного зерна, по мнению медиков, нужно есть регулярно.
Пшеница.
Бурый рис.
Ячмень.
Кукуруза.
Рожь.
Овес.
Просо.
Гречиха.
Лебеда (киноа).
Попкорн.
Сколько нужно есть регулярно? Диетологи рекомендуют стремиться к трем порциям цельнозерновых продуктов в день. Вот что считается одной порцией по данным Ассоциации диетологов Великобритании:
Одна столовая ложка сырых овсяных зерен.
Три столовые ложки цельнозерновых хлопьев.
Две-три столовые ложки вареного коричневого риса с горкой.
Один средний ломтик ржаного хлеба.
Половина цельнозерновой лепешки.
Две-три столовые ложки цельнозерновых макарон.
