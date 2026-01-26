Цельное зерно помогает снизить кровяное давление: что нужно есть регулярно?

Регулярное употребление в пищу цельнозерновых продуктов улучшает показатели артериального давления, констатирует Клиника Майо (Mayo Clinic).Высокое кровяное давление (гипертония) является бичом современных людей. Количество гипертоников растет, в том числе среди представителей молодых поколений, даже подростков. Данная тенденция отмечается врачами с тревогой, поскольку высокое давление является ключевым фактором развития сердечных приступов и инсультов.В свою очередь, специалисты Клиники Майо напоминают: на уровень артериального давления большое влияние оказывает ежедневный рацион. Для его нормализации медики рекомендуют регулярно употреблять в пищу цельное зерно.Эксперты объясняют: выражение «цельное зерно» означает, что зерно не подверглось глубокой обработке и не потеряло своих ценных компонентов (отрубей и зародышей). Благодаря этому оно остается источником важных питательных веществ.«Цельнозерновые продукты содержат клетчатку, калий, магний, фолиевую кислоту, железо и селен. В таком комплекте эти полезные для сердца нутриенты помогают снизить риск высокого кровяного давления», - сообщили специалисты.Они перечислили наиболее важные преимущества таких продуктов для здоровья.Позволяют дольше чувствовать себя сытым, что эффективно для поддержания здорового веса.Благодаря их потреблению повышается уровень калия в организме, что ассоциируется со снижением артериального давления.Организм лучше защищен от резистентности к инсулину.Уменьшается риск повреждения кровеносных сосудов.Какие виды цельного зерна, по мнению медиков, нужно есть регулярно.Пшеница.Бурый рис.Ячмень.Кукуруза.Рожь.Овес.Просо.Гречиха.Лебеда (киноа).Попкорн.Сколько нужно есть регулярно? Диетологи рекомендуют стремиться к трем порциям цельнозерновых продуктов в день. Вот что считается одной порцией по данным Ассоциации диетологов Великобритании:Одна столовая ложка сырых овсяных зерен.Три столовые ложки цельнозерновых хлопьев.Две-три столовые ложки вареного коричневого риса с горкой.Один средний ломтик ржаного хлеба.Половина цельнозерновой лепешки.Две-три столовые ложки цельнозерновых макарон.

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки