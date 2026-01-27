Врач оценила вероятность развития рака кожи из-за повреждения родинки
«Научные исследования не подтверждают прямой связи между повреждением родинки и развитием меланомы», — подчеркнула Антонова.
По ее словам, около 50 процентов людей, у которых обнаруживали этот вид рака, рассказывали, что ранее травмировали родинки. Однако Антонова заверила: это не означает, что именно травма стала причиной появления рака кожи. По ее утверждению, меланома у этих людей могла начать развиваться еще задолго до повреждения родинки или же появиться позже по другим причинам.
