Врач Мясников рассказал об опасности кроворазжижающих препаратов при ОРВИ

В ходе телепередачи «О самом главном» врач Александр Мясников предостерег зрителей от неосторожного применения антикоагулянтов, подчеркнув их потенциальную опасность. По его словам, количество жертв неправильного использования этих препаратов превышает число спасенных. Мясников акцентировал внимание на том, что антикоагулянты, будучи эффективными в определенных случаях, требуют профессионального подхода и не должны применяться по совету знакомых или информации из интернета, так как это может привести к серьезным последствиям.Врач предупредил, что неконтролируемое употребление кроверазжижающих может вызвать желудочные кровотечения или кровоизлияния в мозг.Он также развеял распространенное среди пожилых людей убеждение о необходимости приема антикоагулянтов при ОРВИ, основанное на опыте лечения COVID-19. По мнению Мясникова, это является ошибкой, поскольку врачи часто сталкиваются с пациентами, госпитализированными с кровоизлияниями в мозг после приема даже самых простых кроверазжижающих препаратов. Медик сравнил антикоагулянты с оружием, которое может спасти жизнь при наличии показаний, таких как склонность к тромбоэмболии, мерцательная аритмия, онкологические заболевания и другие состояния, повышающие риск тромбообразования.Мясников подчеркнул, что ОРВИ не входит в этот перечень, и особенно опасно такое заблуждение для пожилых людей, у которых процессы кровоизлияния и кровотечения развиваются очень быстро.

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки