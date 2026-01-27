Врач Мясников рассказал об опасности кроворазжижающих препаратов при ОРВИ
Врач предупредил, что неконтролируемое употребление кроверазжижающих может вызвать желудочные кровотечения или кровоизлияния в мозг.
Он также развеял распространенное среди пожилых людей убеждение о необходимости приема антикоагулянтов при ОРВИ, основанное на опыте лечения COVID-19. По мнению Мясникова, это является ошибкой, поскольку врачи часто сталкиваются с пациентами, госпитализированными с кровоизлияниями в мозг после приема даже самых простых кроверазжижающих препаратов. Медик сравнил антикоагулянты с оружием, которое может спасти жизнь при наличии показаний, таких как склонность к тромбоэмболии, мерцательная аритмия, онкологические заболевания и другие состояния, повышающие риск тромбообразования.
Мясников подчеркнул, что ОРВИ не входит в этот перечень, и особенно опасно такое заблуждение для пожилых людей, у которых процессы кровоизлияния и кровотечения развиваются очень быстро.
