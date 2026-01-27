Россиянам назвали главную причину расставаний

Разница в возрасте или социальный статус не являются главными причинами расставаний, заявил практикующий психолог, кандидат психологических наук, писатель Михаил Хорс.По словам специалиста, пары распадаются из-за разницы мировоззрений, а также нежелания работать с отрицательными эмоциями. В качестве примера он привел ситуацию, когда один из партнеров уверен, что в паре не должно быть конфликтов, поэтому когда сталкивается с ним, будет чувствовать боль.«И эта боль будет отталкивать людей друг от друга. Есть и другая ситуация, когда люди в паре считают, что могут поссориться, а потом — снова помириться. Если у двоих людей в паре такое мировоззрение, то они сегодня покричат, а завтра — возьмутся за руки и пойдут гулять. Вот в чем разница», — пояснил эксперт.Хорс отметил, что важно сойтись на базе мировоззрений, а также при необходимости идти на компромисс. В таком случае у пары больше шансов на долгие отношения.

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки