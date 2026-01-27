The Lancet: даже 5 минут дополнительной активности в день могут продлить жизнь

Давно известно, что физические упражнения полезны для нашего здоровья и долголетия, но новые исследования показывают, как даже самые незначительные изменения в наших повседневных привычках могут привести к существенным преимуществам.Анализ данных, полученных с помощью носимых устройств от более чем 130 000 человек из разных стран, показал, что всего 5 минут дополнительных физических упражнений в день или сокращение времени, проводимого сидя, на полчаса, приводят к заметному увеличению продолжительности жизни.Исследование, проведенное командой из Норвежской школы спортивных наук, было сосредоточено на двух группах: группе высокого риска, состоящей из наименее активных 20 процентов участников, и более широкой группе населения, включающей всех, кроме наиболее активных 20 процентов.«Небольшое и реалистичное увеличение умеренной и интенсивной физической активности на 5 минут в день может предотвратить до 6 процентов всех смертей при подходе, ориентированном на группу высокого риска, и 10 процентов всех смертей при подходе, ориентированном на население в целом», — пишут исследователи. «Сокращение времени, проводимого в сидячем положении, на 30 минут в день может предотвратить меньшую, но все же значимую долю смертей в двух сценариях риска».Эти данные были получены с использованием статистических моделей, а не путем отслеживания активности участников во времени. Вместо этого риск смерти для каждого человека оценивался и сравнивался с риском смерти его сверстников, что позволило исследователям смоделировать, как изменения уровня активности могут повлиять на этот риск.Примечательно, что наибольшую пользу прогнозируют среди людей, которые, как правило, менее активны и проводят большую часть дня сидя. Другими словами, с точки зрения физических упражнений и отказа от малоподвижного образа жизни, те, кто в настоящее время мало двигается, получат наибольшую выгоду от относительно небольших изменений.Хотя наблюдательный характер исследования не позволяет доказать прямую причинно-следственную связь, большой объем данных и значимость выявленной взаимосвязи позволяют предположить, что это заслуживает дальнейшего изучения.«Мы исследовали только общую смертность; поэтому в будущих исследованиях следует изучить и другие показатели здоровья», — пишут исследователи. «Необходимы дополнительные исследования с использованием устройств для измерения физической активности в странах с низким и средним уровнем дохода, где возрастная структура, уровень физической активности и бремя болезней отличаются от тех, которые были включены в настоящее исследование».Полученные результаты вселяют надежду людям, которым трудно найти время или мотивацию для регулярных физических упражнений. Даже несколько минут быстрой ходьбы или езды на велосипеде, или полчаса занятий, не требующих сидения, могут изменить ситуацию к лучшему.Конечно, чем больше физических упражнений, тем лучше – Всемирная организация здравоохранения рекомендует 150 минут умеренной или интенсивной физической активности в неделю – но даже небольшие шаги могут изменить ситуацию к лучшему.«Мы хотим донести до людей четкую мысль о том, что каждое движение имеет значение, и именно вовлечение малоподвижных людей в физическую активность приносит наибольшую пользу для здоровья», — говорит специалист по поведению людей, ведущих малоподвижный образ жизни, Даниэль Бейли из Брунельского университета в Лондоне, который не принимал участия в исследовании. «Таким образом, врачи общей практики, политики или активисты, безусловно, могут стремиться поддержать пациентов и общественность в осуществлении этих относительно небольших изменений на начальном этапе, что даст людям отправную точку для дальнейшего увеличения их активности».

