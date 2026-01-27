El Economista: холодные ноги могут указывать на нарушения работы щитовидки

Постоянно холодные ноги могут быть признаком не только внешних факторов, но и скрытых нарушений в организме, включая проблемы со щитовидной железой и тревожные расстройства. Об этом сообщил подолог Ману Видаль в комментарии изданию El Economista.По словам специалиста, одна из частых причин холодных стоп связана с образом жизни — курением, употреблением алкоголя, ношением тесной обуви и носков, а также низкой физической активностью. Эти факторы ухудшают кровообращение и мешают нормальному притоку крови к конечностям.Однако Видаль подчеркнул, что симптом может указывать и на более серьезные проблемы. В частности, хронически холодные ноги нередко связаны с нарушениями работы щитовидной железы. При снижении ее функции замедляется обмен веществ и ухудшается терморегуляция, из-за чего конечности начинают постоянно мерзнуть.Еще один важный фактор — психоэмоциональное состояние. Тревожность и хронический стресс способны вызывать спазм сосудов, что приводит к ухудшению кровоснабжения ног и ощущению холода даже в теплых условиях.Кроме того, врач отметил, что холодные ноги могут быть следствием сердечно-сосудистых заболеваний, включая гипертонию, повышенный уровень холестерина и атеросклероз. В таких случаях симптом связан с нарушением кровотока.Эксперт посоветовал не игнорировать постоянное ощущение холода в ногах: если оно сохраняется длительное время и не связано с погодой или обувью, стоит обратиться к врачу.

