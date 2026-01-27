Дым от лесных пожаров значительно повышает риск инсульта среди пожилых людей

Согласно исследованию, опубликованному в European Heart Journal, у людей, подвергшихся воздействию дыма от лесных пожаров, повышается риск инсульта.Исследователи подсчитали, что только в США дым от лесных пожаров может быть причиной около 17 000 инсультов в год. Исследование проводилось под руководством профессора Ян Лю из Школы общественного здравоохранения Роллинза при Университете Эмори, Атланта, США.«Лесные пожары становятся одним из основных источников загрязнения атмосферного воздуха. Например, на западе США дым от лесных пожаров сводит на нет десятилетия улучшения качества воздуха. Инсульт является одной из основных причин инвалидности и смерти во всем мире, и его частота растет. Традиционные факторы риска, такие как гипертония и диабет, не полностью объясняют эту тенденцию. Нас интересует, как длительное воздействие дыма от лесных пожаров влияет на риск развития инсульта», - говорит профессор Ян Лю.В исследовании приняли участие около 25 миллионов человек старше 65 лет, проживающих в США и охваченных федеральной программой медицинского страхования Medicare. Примерно 2,9 миллиона из них перенесли инсульт в период с 2007 по 2018 год.Исследователи использовали искусственный интеллект для оценки степени воздействия дыма от лесных пожаров на каждого человека с помощью показателя PM?.? ( концентрация мелкодисперсных частиц диаметром 2,5 микрометра или менее). Они также учитывали воздействие других загрязняющих веществ в воздухе и известные факторы риска инсульта, такие как курение и социально-экономический статус. Это позволило команде сравнить уровни долгосрочного воздействия дыма от лесных пожаров на людей с риском инсульта.Они обнаружили, что при увеличении средней концентрации дыма от лесных пожаров на один микрограмм на кубический метр (1 мкг/м?) риск инсульта возрастает на 1,3%. Аналогичное увеличение концентрации PM?.? из других источников, таких как транспорт и электростанции, было связано с увеличением риска инсульта на 0,7%.«Это говорит о том, что дым от лесных пожаров может быть даже более вредным для мозга и кровеносных сосудов, чем загрязнение из других источников. Если рассматривать США в целом, наши результаты показывают, что воздействие дыма от лесных пожаров может быть причиной около 17 000 инсультов ежегодно в этой возрастной группе», - говорит Лю. «Поскольку большинство пожаров начинается в отдаленных районах, сельское и пригородное население часто подвергается воздействию более высокого уровня дыма от пожаров. Это существенно отличается от других источников выбросов, таких как транспорт, которые в основном затрагивают городское население».Это исследование не объясняет, почему вдыхание дыма от лесных пожаров может быть связано с инсультом, но существует несколько возможных причин. Например, этот тип дыма содержит соединения, которые могут вызывать воспаление и окислительный стресс в организме. Эти процессы повреждают кровеносные сосуды и способствуют образованию тромбов, которые, как известно, являются одной из причин инсульта. Люди, живущие вблизи лесных пожаров, могут испытывать стресс из-за необходимости эвакуироваться из дома, что также может нарушить их обычное медицинское обслуживание.Людям, живущим в районах, подверженных лесным пожарам, важно понимать, что дым от лесных пожаров представляет собой не только непосредственную опасность для дыхания, но и может повысить риск инсульта в долгосрочной перспективе. Профилактические меры, такие как включение фильтров для очистки воздуха в помещении и ограничение физической активности на открытом воздухе в дни с сильным задымлением, направлены не только на повышение комфорта, но и могут помочь предотвратить инсульт.«Наши результаты также показывают, что не существует очевидного безопасного порога воздействия дыма. Это означает, что даже «умеренное» повторяющееся задымление может иметь значение, а не только экстремальные случаи. Политика, направленная на предотвращение или предотвращение пожаров; улучшение условий для отдыха на открытом воздухе на уровне местных сообществ; и обеспечение доступа к медицинской помощи и лекарствам во время и после задымления, может снизить бремя инсультов среди стареющего населения», - говорят авторы.Ученые отмечают, что дым от лесных пожаров стал все более важным источником PM?.?, поскольку изменение климата приводит к более частым и интенсивным лесным пожарам в последние годы. Дым от лесных пожаров содержит сложные смеси частиц и газообразных загрязняющих веществ, которые могут распространяться в континентальных масштабах, вызывая воздействие на население далеко за пределами районов, непосредственно затронутых пожарами. По сравнению с относительно стабильным уровнем фонового загрязнения воздуха в городах, дым от лесных пожаров носит эпизодический характер, имеет высокую концентрацию и отличается по составу, что может приводить к различным патофизиологическим эффектам на сердечно-сосудистую систему.«Эпидемиологические исследования, связывающие дым от лесных пожаров с сердечно-сосудистыми заболеваниями, ограничены по сравнению с обширной литературой о загрязнении городского воздуха. Большая часть предыдущих исследований была сосредоточена на краткосрочных связях с респираторными и сердечно-сосудистыми заболеваниями, в то время как долгосрочное воздействие дыма на здоровье в результате длительного и многократного воздействия остается недостаточно изученным. В этом выпуске Хао и его коллеги представляют новые доказательства связи между длительным воздействием мелкодисперсных частиц дыма от лесных пожаров (PM?.?) и возникновением инсульта у пожилых людей в США», - говорят ученые. «Исследование Хао и соавторов дополняет растущий объем исследований, указывающих на долгосрочные последствия дыма от лесных пожаров для здоровья. […] В совокупности результаты этих крупномасштабных исследований показывают, что частицы PM?.?, содержащиеся в дыме от лесных пожаров, следует рассматривать как долгосрочный фактор риска для здоровья, а не только как острую экологическую опасность».

