В ОЭЗ «Дубна» создали лекарство от сахарного диабета
Препарат «Саксаглиптин ПСК» будут производить в форме таблеток в двух дозировках. Его прием должен сочетаться с диетой и занятиями физкультурой. Уточняется, что лекарство стало уже третьим в линейке глиптинов, которые выпускаются компанией и внесено в список жизненно необходимых.
«На нашем предприятии мы можем производить до 1,9 млн упаковок в год, что позволяет удовлетворить потребность рынка даже при потенциальном росте спроса в ближайшие несколько лет», — отметила генеральный директор «ПСК Фарма» Евгения Шапиро.
