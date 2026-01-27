Объяснена причина внезапных приливов энергии перед сном

Индийский терапевт Джагдиш Хайремат объяснил причину внезапных приливов энергии перед сном.По словам Хайремата, внезапная бодрость перед сном — это способ организма преодолеть усталость, когда мозг понимает, что ему все еще нужно оставаться начеку. С наступлением вечера уровень кортизола обычно снижается, что посылает организму сигнал о необходимости успокоиться. Однако если человек после времени обычного отхода ко сну остается активным или умственно возбужденным, мозг может отреагировать выбросом еще одной волны адреналина и кортизола — гормонов, способствующих пробуждению, рассказал Хайремат. Из-за этого появляется временное ощущение прилива сил и бодрости, даже если до этого человек чувствовал себя уставшим.

