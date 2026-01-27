Раскрыт недооцененный фактор развития сердечной недостаточности

Риск развития сердечной недостаточности и то, как быстро она прогрессирует, зависит не только от давления, уровня сахара или образа жизни, но и от окружающей среды. К такому выводу пришли исследователи, проанализировав десятки научных работ о влиянии загрязнений, шума и климатических факторов на здоровье сердца.Ученые показали, что длительное воздействие загрязненного воздуха, транспортного и авиационного шума, жары, искусственного света ночью и токсичных металлов способно значительно повышать риск сердечной недостаточности. Эти факторы действуют не по отдельности, а одновременно и на протяжении многих лет — часто начиная с раннего возраста. В результате формируется кумулятивная нагрузка, которая ускоряет развитие болезни и ухудшает прогноз.Особенно уязвимыми оказываются люди с низким социально-экономическим статусом. Они чаще живут в районах с плохим качеством воздуха, высоким уровнем шума и меньшим доступом к зеленым зонам, а также реже получают своевременную профилактику и лечение. Это, по мнению авторов, усиливает неравенство в показателях заболеваемости и смертности от сердечно-сосудистых заболеваний.Авторы подчеркивают, что профилактика сердечной недостаточности должна выходить за рамки индивидуальных рекомендаций. Помимо контроля давления и образа жизни, важную роль могут сыграть меры по улучшению качества окружающей среды — снижению загрязнения воздуха, защите от шума и экстремальной жары.

