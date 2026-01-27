Почему писать от руки важно для мозга, поясняет нейропсихолог

Нейропсихолог Юлия Денисова-Мельникова в своём Телеграм-канале рассказала о пользе практика ручного письма для мозга. Этот способ выражения мыслей позволяет мозгу оставаться здоровым и становится своеобразной профилактикой деменции, утверждает специалист.Когда мы пишем от руки, мозг получает уникальную нагрузку, поскольку этот способ письма позволяет задействовать различные его отделы и функции. В частности, происходит активное включение в работу отделов головного мозга, отвечающих за память: письмо от руки требует помнить форму букв, правила орфографии и синтаксиса. Тренируется мелкая моторика при необходимости производить точные движения руками и пальцами.Идёт активация и межполушарного взаимодействия, что позволяет обеспечивать координацию логики и пространственного восприятия, уточняет Денисова-Мельникова. Отказ от ручного письма способен негативно отразиться на остроте ума и повысить риски развития деменции.Когда мы утрачиваем навыки письма от руки, то нейронные связи постепенно слабеют, в первую очередь, те, что отвечают за сложные когнитивные процессы. Отчего мышление утрачивает гибкость, а это является одним из признаков когнитивной деградации. Чтобы сохранить ум ясным, специалист рекомендует чаще писать рукой, причем, в любом возрасте.Необратимые изменения в мозге стартуют уже за 20–30 лет до проявления явных симптомов, предупреждает Денисова-Мельникова. Привычка постоянно писать рукой позволяет укреплять нейронные связи и держать мозг в тонусе.

