ВГУИТ: заживление ран зависит от уровня тревожности пациента

В исследовании применялась технология искусственного обоняния, сообщили в пресс-службе вузаУченые Воронежского государственного университета инженерных технологий (ВГУИТ) совместно с медиками выявили, что тревожность усугубляет заживление ран. В исследовании, которое продолжалось более года, применялась технология искусственного обоняния, сообщили ТАСС в пресс-службе вуза."Исследования, проведенные с помощью биосканера, показали зависимость продолжительности фазы заживления раны от уровня тревожности пациента", - сообщили в пресс-службе.Созданная учеными вуза под руководством заведующей кафедрой физической и аналитической химии ВГУИТ, доктора химических наук, профессора РАН Татьяны Кучменко комплексная система, включающая детектор и программное обеспечение собственной разработки, более года участвовала в исследовании, которое проводили ученые Санкт-Петербургского НИИ МО РФ.По данным пресс-службы, на сегодняшний день в мире стремительно развивается использование технологии искусственного обоняния в медицине для постановки диагнозов и выявления общего состояния человека на основе выделяемых его кожей летучих соединений, но созданная во ВГУИТ технология, программное обеспечение и собранные базы данных для обработки являются уникальными и опережающими импортные аналоги.Экспериментально установлено, что при повышении уровня тревожности до 40% и более, который фиксируют датчики прибора по методике ученых ВГУИТ на основе выделяемых кожей летучих соединений, можно говорить о депрессивном состоянии больного, которое тормозит биохимические процессы в организме и мешает выздоровлению."Для исследования мы усовершенствовали программное обеспечение и собрали обширную базу данных, что позволяет делать выводы с погрешностью не более 3%", - прокомментировала Кучменко.Актуальность исследованияСтарший научный сотрудник НИИ МО РФ, кандидат медицинских наук, врач-травматолог-ортопед Александр Шулепов, проводивший исследование в условиях госпиталя, отмечает актуальность вопросов диагностики и лечения раненых на этапах медицинской эвакуации. По его мнению, помимо поиска новых лекарственных средств для лечения вектор развития в этой области должен быть направлен на расширение арсенала безопасных и эффективных скрининговых методов диагностики, одним из которых можно считать одорантный (запаховый) метод, который является неинвазивным, простым в использовании и позволяет в течение короткого времени измерить некоторые важные показатели."Измеряя запах в актуальных областях тела человека с последующей обработкой полученных значений с помощью математического аппарата и инструментов искусственного интеллекта, нам удалось определять текущее состояние раненых, а используя дополнительные методы исследования связать полученные данные с тяжестью состояния пострадавших и уровнем их тревожности. Такие данные открывают для нас большие возможности медикаментозной и немедикаментозной коррекции общего состояния раненых на этапах медицинской эвакуации и создают условия для прогнозирования исходов повреждений", - отметил ученый.

