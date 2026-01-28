Риск набора веса при отказе от курения оценили
Как рассказала Васильева, после отказа от сигарет действительно может произойти прибавка в весе, которая составит около четырех-пяти килограммов. Обычно масса тела увеличивается в первые 6-12 месяцев после избавления от вредной привычки, написала она.
Однако ничего страшного врач в этом не видит, поскольку плюсы отказа от сигарет для сердечно-сосудистой системы перевешивают риски, появляющиеся из-за набора веса.
«Для минимизации рисков набора веса также используется медикаментозная терапия отказа от курения», — добавила она.
Иллюстрация к статье:
Подписывайтесь на наш Telegram, чтобы быть в курсе важных новостей медицины
Добавил validol в категорию Разное
Добавить комментарий