Мужчины рассказали о самых больших связанных с телом комплексах
Для одного из пользователей главный источник его неуверенности — это синдром ленивого глаза (амблиопия), при котором развивается косоглазие.
Другой признался, что постоянно испытывает смущение из-за избыточной растительности на теле.
Также для многих мужчин причиной беспокойства стал размер гениталий.
