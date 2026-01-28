Мужчины рассказали о самых больших связанных с телом комплексах

Мужчины рассказали о связанных с телом комплексах, которые считают самыми большими. Своим опытом они поделились в разделе AskReddit форума Reddit.

Для одного из пользователей главный источник его неуверенности — это синдром ленивого глаза (амблиопия), при котором развивается косоглазие.

Другой признался, что постоянно испытывает смущение из-за избыточной растительности на теле.

Также для многих мужчин причиной беспокойства стал размер гениталий.

