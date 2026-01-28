Врач рассказала, как правильно рассчитать калорийность пищи при похудении

Новый год — идеальное время для размышлений о целях и способах их достижения. Когда дело касается здоровья и снижения веса, осознанный подсчет калорий остается одним из самых действенных методов. Об этом напомнил телеканал «Саратов 24» ос ссылкой на рекомендации руководителя лаборатории изучения и коррекции пищевого поведения в исследовательском центре терапии и профилактической медицины Минздрава России Софьи Елиашевич.«Первый шаг к долгосрочному успеху — это понимание принципа энергетического баланса. Для похудения необходимо создать контролируемый дефицит, то есть заставить организм тратить больше энергии, чем он получает с пищей», — пояснила эксперт.Вместо субъективных ощущений и предположений лучше полагаться на конкретные данные. Практика показывает, что мы часто недооцениваем калорийность своего рациона на 20-30%, что может свести на нет все наши усилия.Этот подход особенно важен для людей с метаболическими проблемами, спортсменов и тех, кто столкнулся с «плато» — ситуацией, когда вес перестает снижаться.Как правильно считать калории— Ваша дневная норма калорий зависит от роста, веса, возраста, пола и уровня активности. Рассчитать ее можно с помощью специализированных онлайн-калькуляторов, основанных на проверенных формулах Миффлина-Сан Жеора или Харриса-Бенедикта.— Учитывайте все: от масла для жарки до напитков и соусов — для этого используйте кухонные весы. Также следите за балансом белков, жиров и углеводов в рационе.— Для постепенного снижения веса уменьшите свою норму на 10-20%. Важно не опускаться ниже 1200 ккал в день, чтобы не нанести вред здоровью.«Основная задача — не превратить подсчет калорий в навязчивую привычку, а использовать его для повышения нутритивной грамотности и восстановления способности организма реагировать на сигналы голода и сытости», — подчеркнула Софья Елиашевич.Со временем, по мере формирования здоровых привычек, строгий учет калорий может стать менее строгим, уступив место более интуитивному и гибкому подходу к питанию. Важно создать устойчивую систему, а не временные ограничения.Другие полезные советы экспертов и специалистов можно почитать в рубрике ИА «Уральский меридиан» «Что делать…». Новости здравоохранения агентство публикует в подборке «Медицина».

