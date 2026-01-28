Отказ от некоторых продуктов способен замедлить старение организма
По данным китайского издания WeChat, отказ от некоторых продуктов в ежедневном рационе питания способен продлить молодость организма за счет улучшения здоровья и функционирования внутренних органов и систем.
«Никто не хочет быстро стареть, но мало кто задумывается о своем рационе, который способен ускорять старение различных органов», - сообщает источник.
В частности, эксперты издания проинформировали, что продлению молодости способствует отказ от ежедневного или регулярного приема алкоголя – тем более в большом количестве. Ученые отмечают, что избыток спиртного, расщепляемого печенью, раньше времени старит и изнашивает орган, который является главным фильтром организма, обеспечивающим защиту от токсинов. По словам специалистов, переработка печенью алкоголя активизирует окислительный стресс, которому подвергаются клетки органа. В сою очередь,
«окислительный стресс – это один из ключевых факторов старения: он повреждает жировую ткань, ДНК и белок, вызывая развитие возраст-ассоциированных заболеваний».
Еще один продукт, от которого нужно отказаться с целью продления молодости, – трансжиры. Их каждодневное потребление ухудшает состояние сердечно-сосудистой системы, усложняя кровообращение и доставку в органы кислорода.
«Существует два источника трансжиров: естественные и обработанные продукты питания – необходимо контролировать потребление именно искусственно созданного типа: маргарина, кондитерского жира, сухих сливок и тому подобного».
Также медики назвали другие продукты, провоцирующие ускоренное старение.
Сладкое и мучное – в большом количестве старит кожу.
Горячая пища – ухудшает состояние ЖКТ, повреждая целостность его слизистой.
Соленья – в избытке плохо действуют на желудок и сосуды.
Жареная пища – старит кишечник, негативно влияя на баланс его микрофлоры.
