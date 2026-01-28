Нутрициолог назвала доступные продукты, которые не хуже БАДов восполняют дефициты витаминов

Пить или не пить витаминные комплексы и добавки? Такой вопрос для многих становится актуальным в зимний период, когда на фоне повышенной активности вирусов организм сталкивается с нехваткой полезных веществ. Идея поддержать иммунную систему с помощью биодобавок кажется логичной. Однако не стоит торопиться самостоятельно себе их назначать.«Употребление витаминов и БАДов оправдано в случае серьезного дефицита, но принимать их имеет смысл только после проверки уровня витамина в организме, а не просто для профилактики, чтобы накопить про запас», – рассказала "Свободной Прессе" Ирина Никулина, врач-терапевт, нутрициолог, действующий член и сертифицированный консультант CSNN, health-коуч, автор Telegram-канала «Просто о здоровье».Сначала еда – потом добавки. Такой последовательности посоветовала придерживаться эксперт, а не наоборот, когда БАДами пытаются заменять нормальное питание. Зимой организму для поддержания иммунной системы в первую очередь необходимы витамины C, D, группы B и железо. В достаточном количестве их можно найти в доступных сезонных продуктах и составить меню, которое будет бюджетным, вкусным и по-настоящему полезным.«Если говорить о витамине С, не спешите пить аскорбинку. Самый простой и надежный его источник — квашеная капуста, в которой витамин С сохраняется лучше, чем в свежей, а усваивается легче», — рассказала Ирина Никулина.Хороша белокочанная капуста и в свежем виде. Помимо аскорбиновой кислоты, в ней содержатся витамины группы B (B1, B2, B6, B9), поддерживающие обмен веществ и работу нервной системы, антиоксиданты, укрепляющие иммунитет, и уникальный витамин U, или S-метилметионин. Данное вещество, являющееся производным аминокислоты метионина, в нашем организме не синтезируется и поступает лишь с пищей. Витамин U обладает метаболическим и антигистаминным действием, заживляет слизистые оболочки ЖКТ, помогает лечить язвы, эрозии и гастриты.Что касается витамина D, нутрициолог отметила, что бесконтрольное увлечение содержащими его препаратами может быть опасным. Согласно недавним исследованиям, здоровым людям до 50 лет не рекомендуется ни определение уровня этого витамина, ни профилактическая доза, ведь дневная норма 15 микрограммов, или 600 единиц, добираются солнцем и едой. Если с первым зимой проблемы, то второе, то есть продукты, под рукой в любое время года. Среди самых доступных и при этом полезных – сельдь, в которой на 100 граммов содержится от 300 до 1500 единиц витамина D, а также рыбные консервы, например, килька, иваси, сардины, в 100 граммов которых порядка 300 единиц.«Зеленый горошек прекрасный источник растительного протеина и клетчатки, – рассказала нутрициолог. – Горошек быстро дает ощущение сытости и содержит в 5 раз больше витамина В, особенно В9, необходимого для клеточного метаболизма. 200 грамм горошка обеспечит 85% дневной нормы железа, а также добрую дозу витаминов С и А. В замороженном виде горошек не теряет полезных свойств и помогает разнообразить и оздоровить зимний рацион».Не стоит забывать про чеснок, который является не только отличной приправой к супам, салатам и горячим блюдам, но и мощным природным противовирусным средством. Богатый витаминами группы B (B1, B2, B3, B5, B6, B9), чеснок также содержит витамины C, E и K. Нутрициолог поделилась лайфхаком, как усилить его пользу:«Измельчив чеснок, подождите 10 минут. Так активируются ценный аллицин, который работает как мощный иммуностимулятор, обладает фунгицидным и бактерицидным действием».

