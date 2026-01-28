О чем сигнализирует неконтролируемое движение глаз

Одна из причин состояния, при котором люди не могут контролировать движение глаз, – это инсульт.По состоянию глаз опытные врачи могут выявить многие проблемы со здоровьем, влияющие не только на органы зрения, но и на другие системы организма. В частности, о различных нарушениях (включая очень опасные) сигнализирует нистагм – неконтролируемое движение глаз, сообщает Кливлендская клиника (Cleveland Clinic).«Нистагм – это состояние, при котором глаза совершают быстрые, повторяющиеся, неконтролируемые движения: например, вверх и вниз, из стороны в сторону или по кругу», - рассказали ее специалисты.По словам врачей, в редких случаях нистагм бывает врожденным. Человек появляется с ним на свет, и обычно при этом оказываются пораженными оба глаза. Приобретенный развивается в более позднем возрасте и зачастую его возникновение сигнализирует об основной проблеме со здоровьем.Какие симптомы можно наблюдать при этом:Неконтролируемое движение глаз.Размытое зрение.Нарушение баланса, падение.Головокружение.Светочувствительность.Проблемы со зрением в ночное время.«Человек с нистагмом может держать голову в наклонном или повернутом положении, так как это улучшает фокусировку зрения».Что скрывается за нарушением? Развитие нистагма сигнализирует, что области мозга, контролирующие движения глаз, не работают должным образом.Одна из самых опасных причин данного нарушения – инсульт.Другие возможные причины:Заболевания сетчатки или зрительного нерва.Неразвитый контроль над движениями глаз.Заболевания внутреннего уха (болезнь Меньера).Травма головы.Заболевания центральной нервной системы.Рассеянный склероз (РС)Прием некоторых лекарств (например, противосудорожных препаратов).Проблемы с глазами у младенцев, в том числе косоглазие (косоглазие), катаракта.Употребление алкоголя или запрещенных веществ.Если у взрослого человека возникло неконтролируемое движение глаз, это требует оперативного обращения к врачу. Решение проблемы заключается в устранении основной причины.

