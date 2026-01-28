Невролог Инна Филатова рассказала о правильных позах для сна

Поза, в которой человек любит или привык спать, очень индивидуальна. Кто-то предпочитает предаваться сну на спине, кто-то сворачивается калачиком, а некоторые любят спать на животе. Но именно сон на животе вызывает больше всего нареканий со стороны докторов. Правда ли, что спать в такой позе вредно для здоровья? Чем это чревато? В какой позе спать полезнее всего? На эти и другие вопросы «МК» ответила врач-невролог, доцент кафедры неврологии ИНОПР Пироговского университета, к.м.н. Инна Филатова.Сон на животе, согласно данным ключевых исследований, действительно является неблагоприятным с точки зрения неврологии, вертебрологии и сомнологии, говорит эксперт:«Во-первых, благодаря возникновению биомеханических рисков для шейного отдела позвоночника. Исследования однозначно указывают на нефизиологическую нагрузку при такой позе. В положении на животе голова повернута на 80–90 градусов и часто находится в боковом наклоне. Исследования показали, что такая позиция создает максимальное напряжение в атлантоаксиальном суставе (соединении в верхней части шеи между атлантической костью и осевой костью, которые являются первым и вторым шейными позвонками). А это доказанный провоцирующий фактор для развития цервикогенной головной боли. Кроме того, это может вызывать компрессию задних шейных корешков».Современные исследования показывают, что сон на животе создает избыточную длительную нагрузку на шею и отдел позвоночника, нарушая кровоток и перегружая мышцы и суставы. Это частая причина утренних болей в шейном отделе позвоночника, головных болей и онемения в руках. Сон на животе создает давление на позвоночную артерию.«В 2017 году было проведено исследование с использованием динамической ангиографии, которое продемонстрировало, что экстремальная ротация и латерфлексия шеи могут вызывать функциональный станок позвоночной артерии на контрлатеральной стороне поворота, то есть противоположной стороне, — говорит Инна Павловна. — Для пациентов с гипоплазией позвоночной артерии или атеросклеротическим процессом данный факт повышает риск развития вертебрально-базилярной недостаточности, а также шимических событий в задних отделах мозга во время сна. Кроме того, может развиться мышечно-тонический синдром, то есть напряжение мышц шеи, связок и так называемых фасеточных суставов. Слово "фасет" в переводе с французского означает "маленький". Фасеточные суставы осуществляют движение тела в различных плоскостях. Длительное статическое напряжение приводит к гипертонусу как лестничных, так и трапециевидных и подзатылочных мышц. Хронический мышечный спазм сам по себе может становиться источником боли, а также приводить к туннельным синдромам, например синдрому верхней апертуры грудной клетки».Сон на животе несет риски не только для шейного отдела позвоночника, но также и для поясничного отдела. Он может спровоцировать усиление поясничного лордоза, то есть прогиба, особенно если спать на мягком матрасе. Это создает дополнительную нагрузку на межпозвонковые диски и фасеточные суставы, что может усугублять развитие болевого синдрома при имеющихся грыжах и спондилоартрозе.«В крупном метанализе от 2011 года, посвященном биомеханике сна на животе, на мягком матрасе, показано, что такая поза вызывает значительное увеличение поясничного лордоза по сравнению с положением на спине или на боку. Это увеличивает нагрузку на суставы и задние отделы межпозвонковых дисков, создавая предпосылки для развития или прогрессирования артроза или дегенеративно-дистрофических изменений в поясничном отделе позвоночника. Клинические рекомендации Ассоциации американской академии хирургов-ортопедов прямо указывают на необходимость избегать этой позы при хроническом болевом синдроме, в частности в поясничном отделе позвоночника», — говорит Инна Филатова.Еще одно последствие сна в позе на животе — влияние на глимфатическую систему мозга. Глимфатическая система — это микроскопическая дренажная система, которая удаляет отходы метаболизма и растворимые белки из центральной нервной системы. Термин ввел датский нейробиолог Майкен Недергард. Он произошел от слияния терминов «лимфатическая система» и «глия».«Исследование, проведенное в 2015 году на грызунах с использованием магнитно-резонансной томографии, показало, что положение на боку является наиболее эффективным для клиренса бета-амилоида и тау-белка глимфатической системы по сравнению с положением на спине и на животе. Хотя на сегодняшний день прямые исследования на людях ограничены, логично предположить, что поза, нарушающая венозный отток и ликвородинамику из-за ротации шеи, то есть сон на животе, может быть менее оптимальной для этой "очищающей" функции мозга во время сна», — говорит Инна Павловна.Есть ли хоть какие-то профиты от сна на животе? К счастью, есть. Но, увы, для очень ограниченной категории людей. Сон в такой позе благоприятен и рекомендуется при остром респираторном дистресс-синдроме у взрослых пациентов в реанимационном отделении.«Положение на животе — это доказанный метод улучшения оксигенации при тяжелом остром респираторном дистресс-синдроме. Однако это касается искусственно вентилируемых пациентов с тщательным контролем положения головы и шеи. Но этот факт нельзя экстраполировать на здоровый сон и здоровых пациентов», — подчеркивает эксперт.Младенцам сон на животе категорически противопоказан из-за риска развития синдрома внезапной детской смерти. В свое время рекомендация сна на спине привела к снижению смертности более чем на 50%, и это яркий пример снижения нейрореспираторного риска такой позы.Кроме того, существуют особые неврологические состояния, которые могут возникать при сне на животе. Например, синдром запястного канала.«Исследование 2005 года показало, что сон в позах, вызывающих сгибание и разгибание в запястье, что часто происходит, когда руки подложены под тело или подушку при сне пациента на животе, значительно повышает давление в карпальном канале и усугубляет симптомы синдрома запястного канала, — продолжает Инна Филатова. — Следующее неврологическое состояние — апноэ во сне. Несмотря на некоторые данные об улучшении проходимости верхних дыхательных путей у отдельных пациентов с абструктивным апноэ, положение на животе не является терапией первой линии из-за рисков развития патологии в шейном отделе позвоночника. На сегодняшний день рекомендуется сон на боку как более безопасная альтернатива у пациентов с ночным апноэ».Сон на животе — фактор риска развития и хронизации как боли в шее, так и головной боли и миофасциального болевого синдрома. Он может усугублять негативные изменения в шейном и поясничном отделах позвоночника. Поза потенциально ухудшает церебральный дренаж и создает угрозу развития церебральной базилиарной ишемии у некоторых людей. С позиции доказательной медицины, сон на боку с нейтральным положением позвоночника с использованием как ортопедической подушки, так и подушки между коленями является наиболее безопасным и физиологическим вариантом.«Наиболее безопасным является сон на боку или на спине. Сон на боку — золотой стандарт с точки зрения неврологии и сомнологии. Позвоночник при этом сохраняет естественную S-образную кривизну. Дыхательные пути — наилучшую проходимость, что особенно важно при храпе и обструктивном апноэ», — говорит Инна Павловна.Сон на спине — это второй по рекомендации вариант. Такая поза идеальна для поддержания нейтрального положения позвоночника, если подушка не слишком высокая. Недостаток сна на спине в том, что именно в этой позе чаще проявляются храпы обструктивного апноэ, так как язык может западать назад. Поэтому сон на спине при диагностированном апноэ сна тяжелой степени и храпе противопоказан.Вот еще несколько рекомендаций по правильному сну от эксперта.Подушка должна заполнять пространство между плечом и шеей, удерживая голову и шею на одной линии с позвоночником. Также возможно подкладывание подушки между коленями, это выравнивает таз и снимает нагрузку с поясничного отдела позвоночника.Итак, пациенту рекомендуется сон на боку (идеально) или на спине, если нет апноэ и храпа.«Следует избегать сна на животе как привычной постоянной позы. Особый случай — это беременность, особенно второй и третий триместры. Здесь рекомендован только сон на боку, и лучше использовать левую позу. При апноэ сна предпочтительнее сон на боку, но нужна обязательная консультация сомнолога. При гастро-зофагальном рефлюксе рекомендован сон на левом боку обязательно с приподнятым изголовьем, а при боли в шейном отделе позвоночника нужна ортопедическая подушка, соответствующая позе сна на боку или на спине», — подытоживает эксперт.

