Врач посоветовала простой способ улучшить память

Психиатр и онколог Людмила Морозова посоветовала простой способ улучшить память.Чтобы улучшить работу мозга, Морозова призвала избегать перекусов сладостями и выпечкой. Врач объяснила, что резкие скачки сахара в крови, которые возникают после употребления сладкого, дают кратковременный прилив энергии, а затем приводят к ухудшению внимания и памяти.Морозова предупредила, что хронически повышенный уровень сахара повреждает сосуды и ухудшает кровоснабжение мозга, что со временем повышает риск сосудистых нарушений и нейродегенеративных заболеваний.Вместо сладостей и выпечки врач порекомендовала есть цельнозерновые продукты, овощи и бобовые. Доктор также призвала добавить в рацион морскую рыбу, ягоды и зеленые овощи, орехи и семечки, а также ферментированные кисломолочные продукты.«Ни один продукт или добавка не работают изолированно. Защитный эффект дает только система: сбалансированное питание, физическая активность, контроль давления и уровня сахара, полноценный сон и умственная нагрузка», — добавила Морозова.

