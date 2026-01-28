Специалисты ответили на часто задаваемые вопросы о детском питании

Эксперты Роспотребнадзор регулярно получают от родителей вопросы о правильном и здоровом питании детей. Поэтому представители ведомства, как сообщает «Волгоградская правда.ру», ответили на наиболее часто задаваемые и актуальные вопросы, волнующие многих родителей.Так, одним из наиболее популярных вопросов относился к допустимости употребления детьми газированных напитков. Как пояснили специалисты, здесь наибольший негатив заключается в очень высоком содержании в таких напитках сахара и других добавок, повышающих риск возникновения целого ряда заболеваний. К самым распространенным заболеваниям в данном случае можно отнести желудочно-кишечные расстройства, ожирение, диабет, аллергия, разрушение зубной эмали со всеми вытекающими последствиями.Также среди часто задаваемых вопросов можно выделить вопросы, связанные с режимом питания. Здесь эксперты пояснили, что рекомендуется есть четыре раза в день. При этом важно, чтобы школьная перемена для приема пищи длилась не менее 20 минут, чтобы этот процесс не был излишне поспешным.Еще одним важным вопросом, волнующим родителей, стало содержание в продуктах важного для здоровья витамина С. Эксперты напомнили, что лидером по содержанию этого витамина является шиповник. Далее идут такие фрукты и овощи, как облепиха, сладкий перец, черная смородина, киви, петрушка, укроп, брокколи. А вот лимон, вопреки распространенному мнению, хоть и содержит немалое количество витамина С, все же уступает другим в этом рейтинге.Кроме того, родителей волнует и досаливание пищи в детских учреждениях. По словам специалистов, соль действительно оказывает негативное влияние. В частности, она повышает аппетит, следствием чего может оказаться переедание. Также употребление соли приводит к задержке в организме жидкости и в целом повышает риск возникновения и развития заболеваний почек, эндокринной и сердечно-сосудистых заболеваний.

