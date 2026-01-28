Дисфория и депрессия: Почему лишние килограммы вредны для здоровья

Наталья Лазуренко раскрыла , что не существует безопасной степени ожирения, так как за этим диагнозом всегда следуют опасные «побочки».Даже пять лишних килограммов негативно влияют на психику и провоцируют дисфорию. Об этом НСН рассказал врач-диетолог Наталья Лазуренко.Ранее ученые нашли неожиданные плюсы жировых клеток. Так, издание New Scientist напомнило, что подкожный жир полезен. Он отвечает за тепло в организме и помогает телу запасать энергию. Издание ссылается на докторскую диссертацию Ютты Ялканен из Швеции, которая изучила висцеральный жир и пришла к выводу, что он также крайне важен для иммунной системы. Лазуренко напомнила, что речь идет о болезни.«Ожирение — это диагноз. Это заболевание, связанное с нарушением метаболизма, когда страдают сразу несколько важных функций, обеспечивающих гомеостаз — постоянство белкового, жирового и углеводного обмена. Легкая степень болезни — звучит достаточно странно. Если вопрос о метаболически здоровом ожирении, то это состояние, при котором при наличии избыточного веса пока не проявили себя нарушения вот этих метаболических процессов. Но, как показывает практика, ожирение не может долго быть в латентном состоянии. Рано или поздно это заболевание проявляется осложнениями, которые касаются давления, холестерина, сердца, сосудов и обмена веществ и даже может привести к развитию сахарного диабета второго типа», — раскрыла она.Также Лазуренко указала, что даже небольшое количество лишнего веса уже влияет на психологическое состояние.«Есть статистические данные, которые говорят о том, что даже при небольшом лишнем весе происходит изменение в когнитивной сфере. То есть такие люди чаще всего испытывают дисфорию — нарушение настроения, могут даже испытывать депрессивное состояние, которое влияет на качество жизни. Так что предлагаю рассмотреть этот вопрос строго индивидуально. Сложно сказать, сколько допустимо ощущать лишнего веса, потому что каждый килограмм – это все-таки нагрузка и на сердечно-сосудистую систему, и на опорно-двигательный аппарат. Поэтому если человеку некомфортно, то надо постараться ненасильственно изменить ситуацию. Это делается только комплексно: чуть-чуть изменить питание, добавить посильную активность. Это даже может быть ходьба», — посоветовала она.

