Врач предупредила об опасности одного вида молока
Росси заявила, что проблемы со здоровьем могут возникнуть у людей, употребляющих непастеризованное молоко. Среди проблем со здоровьем, которые могут возникнуть из-за употребления такого молока, она выделила боль в животе, кровавую диарею, поражение почек, лихорадку и гемолитико-уремический синдром
. Картина будет зависеть от попавшего в организм патогена, отметила врач.
По словам Росси, пастеризация необходима, чтобы уничтожить провоцирующие развитие серьезных заболеваний патогены в продукте. Она призвала не бояться этого процесса, так как он не уменьшает количество питательных веществ, в том числе и белков, в молоке.
Иллюстрация к статье:
