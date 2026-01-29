Диетолог Ивахненко назвала предельное количество яиц для употребления за день

Если у человека нет проблем с повышенным холестерином, за день он может позволить себе съесть два яйца и даже больше, сообщила диетолог Екатерина Ивахненко.Диетолог Ивахненко рассказала в интервью, в каком количестве можно употреблять яйца – продукт недорогой, доступный и во многих отношениях очень полезный, обладающий высокой питательной ценностью. Специалист заметила, что яичный желток является источником большого количества белка и витаминов, тогда как яичный белок во всем мире признан диетическим продуктом, чье употребление эффективно в плане похудения и поддержания здорового веса.В то же время, подчеркнула Ивахненко, желтки яиц содержат много холестерина, поэтому их употребление подразумевает определенные ограничения – в особенности, если имеются сосудистые и сердечные проблемы, другие хронические нарушения в организме.Диетолог назвала предельное количество яиц, допустимое в суточном рационе питания.«Употреблять яйца здоровому человеку, у которого нет повышенного холестерина, рекомендуется не более 2-3 штук в день, а тем, у кого повышен или есть проблемы с ЖКТ – не более одного яйца 2-3 раза в неделю», - уточнила Ивахненко, беседуя с изданием «Клопс».Эксперт дополнила рекомендацию: если человек употребляет яйца без желтков, то может позволить себе съесть за день большее количество белков, чем два. В то же время специалист подчеркнула: для здоровья крайне важно, чтобы питание было разнообразным, поэтому источником белка в рационе должны быть не только яйца, но и молочные, растительные продукты, диетические виды мяса, грибы.

