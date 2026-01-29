Корица полезна для сердца и снижает уровень сахара в крови

Употребление корицы связано с целым рядом полезных эффектов, этому имеются научные доказательства.Богата антиоксидантами. Антиоксиданты защищают от свободных радикалов и, следовательно, от повреждения клеток окислительным стрессом. С развитием такого окисления в организме ассоциируются многие болезни, включая атеросклероз, диабет, сердечно-сосудистые заболевания, рак, болезни Альцгеймера и Паркинсона. Согласно исследованию 2020 года, употребление корицы может значительно повысить уровень антиоксидантов в крови, что, в свою очередь, уменьшает воспаление в организме и помогает защититься от заболеваний, связанных с хроническим воспалением.Полезна для сердца. Исследовательские данные свидетельствуют, что прием 1,5 грамма или трех-четырех чайных ложек корицы в день может снизить уровень триглицеридов, общего холестерина, холестерина ЛПНП и сахара в крови у людей с нарушениями обмена веществ. Таким образом, снижается и риск сердечных заболеваний.Противостоит резистентности к инсулину, снижает уровень сахара в крови. Любой, у кого развивается резистентность к инсулину, рискует заболеть диабетом 2 типа. Корица в этом плане также способна оказывать определенное влияние на здоровье. В частности специя помогает уменьшить существующую резистентность к инсулину, а также способствует лучшей регуляции уровня сахара в крови. В частности, метаанализ исследований, проведенных в период с 2003 по 2018 год, показал, что от одного до шести граммов порошка корицы могут быть полезны в качестве дополнительной терапии при диабете 2 типа.Защищает мозг. В научной статье 2017 года говорится, что корица ингибирует накопление тау-белков в головном мозге, а также препятствует накоплению пептидов бета-амилоида, ведущих к развитию болезни Альцгеймера.Осторожнее с дозировкой! Не следует перебарщивать с потреблением специи, это небезопасно. В корице содержится вещество кумарин, который в больших дозах может повредить печень.

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки