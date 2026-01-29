Россиянам посоветовали спать голыми

Сексолог Олеся Мелехина посоветовала парам спать обнаженными. Этот неочевидный способ укрепить отношения она подсказала в своем Telegram-канале.Как пояснила Мелехина, благодаря непрерывному тактильному контакту кожа к коже можно укрепить чувство привязанности, безопасности и доверия. Если партнеры спят голыми, они буквально заряжаются спокойствием друг от друга. Кроме того, это отличный способ борьбы с бессонницей, добавила она.«Предвкушение близости, легкая эротическая составляющая такого сна могут мягко стимулировать систему вознаграждения, поддерживая фоновый интерес и влечение друг к другу», — написала специалистка. К тому же сон в обнаженном виде способствует принятию друг друга, когда партнеры могут быть собой без масок и защит, отметила она.Среди других плюсов такой практики Мелехина назвала поддержание плавности и естественности отношений, исцеление связанных с телом негативных установок, а также возникновение спонтанной нежности и утренней близости.

