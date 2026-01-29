Обнаружен новый способ повысить эффективность иммунотерапии рака
Современные иммунные препараты на основе моноклональных антител обычно вводятся внутривенно, поскольку для их действия требуются большие объемы лекарства. Такой способ лечения занимает много времени и нередко сопровождается дискомфортом для пациента. Подкожные инъекции считаются более удобной альтернативой, однако ранее их применение ограничивалось именно объемом вводимого препарата.
Чтобы решить эту проблему, исследователи использовали рекомбинантную гиалуронидазу — фермент, который временно расщепляет гиалуронан в подкожной ткани. Это позволяет безопасно вводить большие объемы препарата под кожу и тем самым заменить капельницы обычными инъекциями.
Однако главное открытие оказалось не только в удобстве. Эксперименты показали, что при совместном подкожном введении с гиалуронидазой некоторые иммунопрепараты начинают работать эффективнее. По словам авторов, это связано с тем, что такой способ доставки облегчает попадание лекарства в лимфатическую систему — ключевую зону, где формируется иммунный ответ против опухоли.
Лимфатическая система играет особенно важную роль при онкологических заболеваниях, связанных с поражением лимфоузлов, включая опухолево-дренирующие узлы. Направленная доставка препаратов именно в эту систему может усиливать противоопухолевый иммунный ответ и повышать результативность терапии. Такой подход потенциально способен снизить нагрузку на пациентов, сократить время лечения и одновременно улучшить его клинические результаты.
