Названы пять полезных привычек для правильного начала дня

Чтобы правильно начинать день, необходимо выработать пять полезных привычек, заявила психолог Сильвия Северино.В первую очередь Северино рекомендовала приучить себя ставить цели на день сразу же после пробуждения. Перед подъемом с кровати следует запланировать небольшие, но реалистичные достижения, чтобы настроиться на позитив.Также, продолжила специалистка, важно подвигаться хотя бы пять минут, поскольку тело находилось в состоянии покоя на протяжении нескольких часов. Легкая растяжка расслабит мышцы и подаст головному мозгу сигнал о необходимости начать функционировать в полном режиме. Помимо этого, важно выпить стакан воды, чтобы активизировать метаболизм, добавила Северино.Другими двумя полезными привычками, по мнению психолога, являются отказ от гаджетов сразу после пробуждения, чтобы не начинать день со стресса и тревоги, и выделение небольшого количества времени для медитации, повторения позитивных утверждений, визуализацию целей или других занятий, положительно влияющих на когнитивное и психическое здоровье.

