Специалисты объяснили, зачем нужно знать свой ВИЧ-статус и проходить тест
В обществе по-прежнему существует заблуждение, что ВИЧ касается только людей нетрадиционной сексуальной ориентации. На самом деле, сообщает "Волгоградская правда.ру", случаи заражения среди обычных граждан встречаются все чаще, а по внешнему виду определить наличие инфекции невозможно. Единственный достоверный способ узнать свой статус — пройти тестирование.
Если в жизни были ситуации, связанные с потенциальным риском заражения, анализ поможет избавиться от тревоги и сомнений. При выявлении инфекции на ранней стадии можно своевременно начать антиретровирусную терапию, предотвратить развитие СПИДа и существенно улучшить качество и продолжительность жизни. Кроме того, ранняя диагностика снижает риск передачи вируса другим людям и помогает избежать тяжелых оппортунистических инфекций, опасных при ослабленном иммунитете.
Чтобы узнать свой ВИЧ-статус, достаточно сдать анализ крови. В России тестирование на ВИЧ проводится бесплатно — пройти его можно в Центрах профилактики и борьбы со СПИДом или в любом медицинском учреждении по месту жительства.
Иллюстрация к статье:
Подписывайтесь на наш Telegram, чтобы быть в курсе важных новостей медицины
Добавил lavrentiya в категорию Инфекционные болезни
Добавить комментарий