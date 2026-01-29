Специалисты объяснили, зачем нужно знать свой ВИЧ-статус и проходить тест

Сегодня трудно встретить взрослого человека, который не слышал бы о вирусе иммунодефицита человека (ВИЧ) и синдроме приобретенного иммунного дефицита (СПИД). Эти понятия хорошо известны большинству жителей страны. Специалисты Роспотребнадзора напомнили, почему важно знать свой ВИЧ-статус.В обществе по-прежнему существует заблуждение, что ВИЧ касается только людей нетрадиционной сексуальной ориентации. На самом деле, сообщает "Волгоградская правда.ру", случаи заражения среди обычных граждан встречаются все чаще, а по внешнему виду определить наличие инфекции невозможно. Единственный достоверный способ узнать свой статус — пройти тестирование.Если в жизни были ситуации, связанные с потенциальным риском заражения, анализ поможет избавиться от тревоги и сомнений. При выявлении инфекции на ранней стадии можно своевременно начать антиретровирусную терапию, предотвратить развитие СПИДа и существенно улучшить качество и продолжительность жизни. Кроме того, ранняя диагностика снижает риск передачи вируса другим людям и помогает избежать тяжелых оппортунистических инфекций, опасных при ослабленном иммунитете.Чтобы узнать свой ВИЧ-статус, достаточно сдать анализ крови. В России тестирование на ВИЧ проводится бесплатно — пройти его можно в Центрах профилактики и борьбы со СПИДом или в любом медицинском учреждении по месту жительства.

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки