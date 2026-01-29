Почему пожилым людям нужно употреблять грецкие орехи: врач Соломатина

По словам врача-диетолога Елены Соломатиной, грецкие орехи являются самым полезным видом орехов для пожилых людей.Диетолог объяснила в интервью, почему пожилым людям нужно употреблять грецкие орехи. Одна из причин – этот продукт обеспечивает профилактику гипертонии, способствуя снижению повышенного АД.«Калий и магний в грецких орехах улучшают работу сердца, расслабляют сосуды и выводят излишки жидкости из организма», - объяснила Соломатина гипотензивное действие грецких орехов.Еще одним важным качеством продукта является содержание йода – компонента, необходимого для здорового функционирования щитовидной железы. Елена Соломатина отметила, что по мере старения у людей (особенно у женщин) часто развивается гипотиреоз, характеризуемый недостаточной выработкой гормонов железы. В связи с этим могут возникать разные проблемы со здоровьем.Характерным возрастным нарушением является и потеря интереса к жизни, апатия, депрессивность. Употребление грецких орехов помогает воспрепятствовать их возникновению благодаря присутствию в них витаминов группы В, важных для поддержания здоровья нервной системы.Также орехи дают белок, который у пожилых людей уже с трудом усваивается из мяса, и полезные жиры омега-3.«Омега-3 жирные кислоты понижают уровень воспаления, снижают риски сердечно-сосудистых заболеваний, компенсируют повышение плохого холестерина, который является провокатором образования атеросклеротических бляшек», - резюмировала специалист в беседе с «Москва 24».

