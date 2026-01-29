Стоматолог Лосев рассказал, как часто нужно менять зубную щетку

Зубная щетка нуждается в периодической замене несмотря на чистку, а в некоторых случаях заменять нужно даже те щетки, которые были куплены совсем недавно, предупредил в интервью стоматолог Владимир Лосев.Стоматолог Лосев рассказал, что зубная щетка, регулярно контактирующая с бактериальным налетом на зубах и языке, может сохранять на своих щетинках потенциально опасные микроорганизмы даже если хорошо промывается после использования. Таким образом, долговременное использование зубной щетки без замены может стать причиной проблем, обусловленных проникновением в ротовую полость тех бактерий, которые остаются на ней.«Раз в два-три месяца нужно менять зубную щетку на новую», - порекомендовал в связи с этим специалист.Лосев подчеркнул, что данная рекомендация относится к случаям, когда человек не болеет ОРВИ, не страдает от патологий в полости рта и не переносить инвазивных вмешательств, связанных с удалением или ремонтом зубов.«Если человеку удаляют зуб, проводят имплантацию, или пациент лечит пародонтит, гингивит, ему следует еще тщательнее, чем обычно, следить за чистотой и обновлением зубной щетки», - сказал Лосев, беседуя с «Лентой.ру».Людям с вирусной инфекцией стоматолог посоветовал держать свою щетку отдельно от зубных щеток других домочадцев. Переболевшим нужно заменить свою щетку, какой бы новой она не была. В противном случае возникает риск того, что вирусные частицы, осевшие на щетинках, будут «подогревать» болезнетворный процесс, помешают полноценному выздоровлению и «помогут» инфекции стать хронической.

