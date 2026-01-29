BJO: один простой шаг перед сном помогает бороться с глаукомой

Согласно новому исследованию, один простой шаг перед сном может помочь людям с глаукомой замедлить прогрессирование этого заболевания глаз.Сон без подушки может помочь снизить внутриглазное давление у пациентов, повышенное при глаукоме может привести к повреждению зрительного нерва и необратимой потере зрения, пишут исследователи в статье, опубликованной в British Journal of Ophthalmology.Исследователи обнаружили, что у двух третей пациентов с глаукомой наблюдалось заметное повышение внутриглазного давления во время сна с подкладкой из нескольких подушек под голову.По мнению исследователей, отказ от подушек может стать простой альтернативой лечению глаукомы у пациентов до перехода на медикаментозную терапию или лазерное лечение.«Традиционные стратегии контроля внутриглазного давления в ночное время в основном ограничиваются увеличением количества и частоты приема препаратов, снижающих внутриглазное давление, или дополнительной лазерной терапией», — написала исследовательская группа во главе с Кайцзюнем Ваном из офтальмологического центра Второй аффилированной больницы Чжэцзянского университета в Китае. «Возникает интересный вопрос: могут ли немедикаментозные вспомогательные подходы предложить практическое решение для контроля ночного внутриглазного давления?».Как утверждают исследователи, сложенные друг на друга подушки изменяют положение шеи, что может привести к сдавливанию яремной вены. Это может препятствовать естественному оттоку внутриглазной жидкости.Согласно данным Американской академии офтальмологии, глаукома является одной из основных причин слепоты среди людей старше 60 лет. Она возникает, когда внутриглазное давление повышается, что приводит к постепенному отмиранию волокон зрительного нерва.В рамках нового исследования ученые предложили 144 людям с глаукомой спать с двумя обычными подушками, которые приподнимали их головы на 20–35 градусов, а также без каких-либо подушек.Исследовательская группа регулярно измеряла внутриглазное давление пациентов во время сна в любом из двух положений и обнаружила, что внутреннее внутриглазное давление было значительно выше в приподнятом положении.Исследователи также обнаружили, что такое положение тела значительно снижает глазное перфузионное давление (ГПД), то есть давление, необходимое для проталкивания крови через мельчайшие сосуды глаза.«По сравнению с положением лежа на спине, поза с высокой подушкой связана с повышением внутриглазного давления и снижением перфузионного давления, что может иметь неблагоприятные последствия для долгосрочного контроля внутриглазного давления у пациентов с глаукомой», — написали исследователи. «Поэтому пациентам с глаукомой может быть полезно избегать поз во время сна, которые вызывают сдавление яремной вены, чтобы уменьшить повышение внутриглазного давления в зависимости от положения тела. Такие поведенческие корректировки представляют собой простую, но потенциально эффективную дополнительную стратегию для оптимизации долгосрочного контроля внутриглазного давления в клинической практике».

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки