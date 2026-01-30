Врач Кондрахин объяснил, как правильно принимать контрастный душ для здоровья

Контрастный душ является эффективной тренировкой для сердечно-сосудистой системы, однако положительный эффект сохраняется только при регулярных процедурах. Об этом в беседе с RT рассказал врач-терапевт, кардиолог и кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин.«Эффект длится столько, сколько ты занимаешься этой процедурой. То есть если это регулярно, то это действительно как зарядка, действительно тренирует организм, который привыкает к этим изменениям... Поэтому, пока мы это выполняем, оно и работает. Как только мы перестаём это делать, организм постепенно откатывается в изначальное состояние и эффективность этой процедуры практически снижается», — пояснил эксперт.Специалист отметил, что эта процедура, подобно закаливанию, учит сосуды адекватно реагировать на изменения температуры, что помогает легче переносить погодные явления. При этом собеседник RT подчеркнул, что метод изначально предполагает согласование с врачом.«Люди, которые имеют какую-то брешь, должны посоветоваться с врачом, можно ли им приходить вот к таким методам... потому что это считается водной процедурой и фактически является физиотерапией. То есть это физиотерапевтическая процедура. Поэтому, если человек хочет это делать правильно, ему надо с врачом посоветоваться», — уточнил Кондрахин.К абсолютным противопоказаниям он отнёс хронические заболевания в стадии обострения, острые инфекционные заболевания, а также состояние после болезней, операций и травм.«Всё делаем в так называемый период ремиссии, когда человеческий организм не испытывает никакого изменения и спокойно может перенести эту процедуру», — добавил врач.Для безопасного старта практики Кондрахин рекомендует начинать с ладоней и ног, используя комфортную тёплую воду и постепенно добавляя холодную. Процедуру следует выполнять ежедневно в одно и то же время.«Контрастность душа заключается в том, что мы даём и тепло, и холод. То есть если мы начинаем замерзать, то сразу включаем тёплую воду... Согреваемся — немного остужаем. И это делаем в течение получаса. Начинаем с пяти минут, потом десять, потом 15, потом 20, потом 30», — заключил специалист.

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки