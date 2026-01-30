Смартфон в темноте подрывает здоровье: страдают зрение, сон и самочувствие

Использование смартфона в условиях полной темноты постепенно подрывает здоровье, затрагивая зрение, сон и общее самочувствие. Яркий экран в окружении темноты создаёт резкий контраст, вынуждая глаза перенапрягаться, что со временем вызывает сухость, жжение и боль. Дополнительно снижается частота моргания, ухудшая увлажнение и повышая утомляемость глаз, особенно у детей и подростков с развивающейся зрительной системой.Свет от экрана подаёт мозгу сигнал бодрствования, замедляя выработку мелатонина и нарушая сон. Это сокращает продолжительность отдыха, повышает раздражительность и ослабляет иммунитет, а также сбивает внутренние биоритмы, усложняя засыпание в нужное время. Неправильная поза при использовании устройства ведёт к напряжению мышц шеи и спины, провоцируя хронические боли.Психическое расслабление также страдает, поскольку быстрая смена контента поддерживает мозг в активном состоянии, затрудняя концентрацию на следующий день. Головные боли могут усиливаться из-за напряжения глаз, а скрытые риски включают риск повреждения телефона и потерю ощущения времени, что сокращает часы сна.Чтобы снизить вред, рекомендуется включать мягкий свет, уменьшать яркость экрана и делать перерывы, чаще моргая. Установка "времени без телефона" перед сном или его полное удаление из спальни помогает глазам и мозгу отдохнуть, сохраняя зрение и улучшая качество жизни.

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки