Conversation: Озвучена добавка, улучшающая здоровье женщин

Креатин является одной из самых популярных спортивных добавок, которую традиционно применяют для набора мышечной массы и роста силы. Но новые исследования доказывают, что у этого средства есть и другая потенциальная польза, в первую очередь, для женщин. Добавка помогает им в поддержании мышц и костей, а также способствует улучшению когнитивных функций, сна и настроения.Креатин — это соединение, синтезируемое в организме из аминокислот, а часть его объёма поступает в организм с пищей, прежде всего, из мяса и морепродуктов. У него ключевая роль в краткосрочном энергообеспечении клеток, в первую очередь, при интенсивных нагрузках. Исследования говорят о том, что при регулярном приеме креатина происходит увеличение эффективности тренировок на 20% благодаря более быстрому восстановлению между подходами.Организм каждый день расходует около 2–4 г креатина, но запасы данного вещества ограничены, его требуется постоянно восполнять. Сделать это лишь из пищи проблематично: в 1 кг сырого мяса или рыбы содержится 3–5 г креатина, да ещё и термическая обработка уменьшает его концентрацию. Поэтому необходимы добавки.Раньше большинство исследований креатина проводили при участии мужчин, но в последние годы интерес учёных смещается в сторону его влияния на женский организм. Женщины, а также вегетарианцы и веганы обладают более низким уровнем креатина в рационе и организме. Хотя у женщин могут быть чуть выше мышечные запасы этого соединения.Самой хорошо изученной формой остаётся моногидрат. При приеме 3–5 г в день его уровень постепенно увеличивается в мышцах за 2–4 недели. Быстрее эффект достигается при фазе загрузки — около 20 г в день в течение недели, а затем происходил переход на поддерживающую дозу.Креатин не давал набора жировой массы и не придавал фигуре «мускулистость», чего часто опасаются женщины. Специалисты подчеркивают, что влияние креатина ещё мало изучено, нужны новые исследования.

