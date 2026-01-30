Один популярный у россиян метод лечения болей в спине назвали небезопасным

Диетолог Александр Бурлаков высказался по поводу лечения болей в спине с помощью банок. В своем Telegram-канале он назвал этот популярный у россиян метод небезопасным.По словам Бурлакова, на сегодняшний день ни одно крупное международное клиническое руководство не рекомендует банки для лечения болей в спине и шее. Такая терапия может иногда кратковременно снизить интенсивность неприятных ощущений, но ее долгосрочная польза не доказана, пояснил доктор. Он добавил, что значительная часть эффекта может объясняться ожиданиями самого человека, а не специфическим физиологическим действием.К тому же, как отметил Бурлаков, банки небезопасны.«Наиболее частые побочные эффекты — это синяки, болезненность кожи и волдыри, связанные с повреждением капилляров и поверхностных слоев кожи из-за вакуума или нагрева, а также риск присоединения инфекции», — предупредил он.

