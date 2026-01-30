Frontiers in Nutrition: Продукты, вызывающие проблемы с психикой, назвали учёные

Регулярное потребление ультрапереработанных продуктов провоцирует снижение психологического благополучия и рост стресса. К этому выводу пришла группа ученых по итогам масштабного международного исследованияРанее полученные научные данные уже говорили о связи промышленно переработанной пищи с повышенными рисками сердечно-сосудистых заболеваний и диабета, а также развитием депрессии и тревожности. Новое исследование впервые поставило целью количественно оценить влияние таких продуктов на общее состояние психики, способность человека выполнять жизненные задачи, справляться с эмоциями и сохранять ментальный контроль.Авторы провели анализ данных почти 401 тысячи взрослых из 60 стран, что были собраны в 2023 году в рамках Global Mind Project. Участникам было предписано прохождение онлайн-оценки психического состояния по методу Mind Health Quotient, учитывающему 47 параметров — от ментальных функций до эмоционального состояния. Респондентов также опрашивали, часто ли они употребляют фастфуд, сладкие напитки, готовые блюда и снеки.Модели машинного обучения позволили ученым учесть более 100 жизненных факторов, дабы выделить воздействие именно питания. Исследование показало: по мере роста потребления ультрапереработанной пищи маркеры психического благополучия поступательно понижались. Люди, потреблявшие подобные продукты несколько раз в день, заметно чаще испытывали депрессию, сложности с концентрацией внимания и с эмоциональной саморегуляцией — например, у них нередко случались вспышки гнева или, напротив, плаксивость.Связь сохранялась даже после учета физической активности и перенесенных травм. Регулярные занятия спортом не компенсировали негативный эффект диеты, а высокий доход не защищал от снижения психического здоровья при частом употреблении переработанных продуктов.Моделирование показало, что от 3,4% до 7,8% случаев клинического психического дистресса в общей выборке могут быть связаны именно с таким типом питания. В англоязычных странах, особенно среди молодежи 18–34 лет, эта доля оказалась выше. По оценкам авторов, у людей, ежедневно употребляющих ультрапереработанную пищу, риск клинических психических расстройств почти в четыре раза выше, чем у тех, кто ест ее редко.Ученые предполагают, что эффект может быть связан с дефицитом питательных веществ, влиянием пищевых добавок на мозг и нарушением микробиоты кишечника, которая играет важную роль в регуляции настроения и когнитивных функций.

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки