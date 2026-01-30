Россиянам развеяли популярный миф о меде

Мед не обладает особыми целебными свойствами, а при нагревании становится потенциально вредным, заявил старший преподаватель кафедры фармакологии Института фармации и медицинской химии Пироговского Университета Андрей Кондрахин.Самым популярным мифом эксперт назвал утверждение, что мед может вылечить какие-то заболевания. На самом деле, по его словам, мед является обычным источником быстрых углеводов. Он действительно содержит витамины и полезные вещества, но лечебными свойствами не обладает.Кондрахин отметил, что при добавлении в горячий чай мед и вовсе становится неполезным, поскольку при высокой температуре он распадается на вещества с потенциальным канцерогенным действием, а витамины в нем разрушаются. В результате в продукте остается в основном фруктоза.Специалист посоветовал контролировать употребление меда людям с сахарным диабетом и учитывать общее количество сахара в рационе. По его словам, в разумных пределах сахар необходим организму, особенно при активных физических нагрузках, когда он используется мышцами в качестве источника энергии.

