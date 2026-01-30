Эксперт назвал топ-10 продуктов, чтобы мозг работал как часы
Мышление предпринимателя требует много энергии. Оно основано на гибкости, умении видеть общую картину и фокусироваться на главном. Эти способности, мол, первыми страдают при усталости, стрессе, нерегулярном питании и резких скачках сахара в крови. Если мозг недополучает нужные вещества, решения принимаются медленнее, снижается креативность и растет раздражительность, что отражается на всей команде.
Питание не решит все проблемы, но оно создает условия, в которых мозг работает стабильно.
Для поддержки умственной работы в рацион стоит регулярно включать: жирную рыбу, яйца, орехи, семечки, зелень, брокколи, ягоды, горький шоколад и ферментированные продукты — кефир, йогурт.
"Диета для мозга не требует подвигов и лишь на первый взгляд кажется сложной. Однако для современного лидера грамотное питание перестает быть вопросом личного комфорта и становится осознанной стратегией управления самым ценным активом — собственным интеллектуальным ресурсом. Это инвестиция, дивиденды от которой — ясность ума, устойчивость и способность вести бизнес на опережение".
Менять привычки можно постепенно. Эксперт советует начать с сытного завтрака без сладкой выпечки, заменить вредные перекусы на орехи или йогурт, добавлять больше овощей и рыбы в основные приемы пищи.
