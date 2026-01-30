Названа неочевидная причина ломкости ногтей и постоянной усталости

Ломкие ногти, сухая кожа, мерзнущие пальцы и постоянная усталость часто сигнализируют о дисфункции щитовидной железы, предупредила терапевт «Скандинавского Центра Здоровья» Ольга Чистик.Врач отметила, что причиной ломкости ногтей, сонливости и снижения уровня энергии обычно считают дефицит витаминов. Однако, по ее словам, зачастую подобные симптомы указывают на гипотиреоз — состояние, при котором щитовидная железа вырабатывает недостаточно гормонов.«Гормоны щитовидной железы регулируют обмен веществ, работу сердца и сосудистый тонус. При снижении их уровня уменьшается сердечный выброс, часть периферических сосудов сужается, из-за чего кровь приливает к жизненно важным органам, а конечности мерзнут даже в теплом помещении», — объяснила Чистик. По этой же причине, по ее словам, ногти получают меньше питания и кислорода и, как следствие, их поверхность становится ломкой, сухой и покрытой продольными бороздками.К другим неочевидным симптомам гипотиреоза врач отнесла трудности с концентрацией, ощущение тумана в голове, эмоциональную вялость, ломкость волос и склонность к запорам. Однако опасность этого заболевания заключается в том, что оно развивается медленно, поэтому человек привыкает к плохому самочувствию и откладывает визит к врачу.

