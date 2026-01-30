Исследование на мышах выявило серьезные недостатки популярной диеты

Кетогенная диета с высоким содержанием жиров и низким содержанием углеводов в последние годы набирает популярность благодаря заявлениям о быстрой потере веса. Однако новые исследования на мышах показывают, что у нее есть и некоторые серьезные побочные эффекты.«Я бы настоятельно рекомендовала всем, кто задумывается о переходе на кетогенную диету, проконсультироваться с врачом», — говорит соавтор исследования физиолог Молли Галлоп.Исследование, проведенное группой ученых из Университета Юты, показало, что, хотя мыши, находившиеся на кето-подобной диете, действительно теряли вес, у них также развивалась жировая дистрофия печени и наблюдались признаки ухудшения регуляции уровня сахара в крови.Эти результаты еще не подтверждены на людях, но они предполагают, что биологические эффекты, которые призвана вызывать кето-диета, могут быть не все полезны для метаболизма организма.«Мы видели краткосрочные исследования и исследования, посвященные только весу, но практически не было исследований, изучающих, что происходит в долгосрочной перспективе или с другими аспектами метаболического здоровья», — говорит Галлоп.Кетогенная диета получила свое название от кетоза — метаболического состояния, которое она вызывает. Это означает, что ваш организм начинает сжигать больше жира в качестве топлива, а не глюкозы, и для достижения этого состояния необходимо употреблять продукты с повышенным содержанием жиров и пониженным содержанием углеводов.В новом исследовании ученые проанализировали мышей, получавших четыре разные диеты в течение как минимум девяти месяцев: диету с высоким содержанием жиров (западный стиль); диету с очень высоким содержанием жиров и низким содержанием углеводов (кето-диета); диету с низким содержанием жиров и высоким содержанием углеводов; и диету с низким содержанием жиров и уровнем белка, соответствующим кето-диете.По сравнению со стандартной диетой с высоким содержанием жиров, мыши на кето-диете набрали значительно меньше веса. Однако у самцов мышей на кето-диете развилась жировая дистрофия печени и были выявлены нарушения функции печени — признаки метаболического заболевания.«Совершенно очевидно, что при очень высокожировой диете липиды должны куда-то деваться, и обычно они оказываются в крови и печени», — говорит соавтор исследования физиолог Амандин Шайкс из Университета Юты.У мышей обоих полов, получавших кето-диету, в течение двух-трех месяцев наблюдался низкий уровень глюкозы и инсулина в крови. Дальнейший анализ показал, что это было связано с нарушением регуляции – клетки поджелудочной железы не вырабатывали достаточное количество инсулина.Хотя для понимания механизмов, лежащих в основе проблемы, и определения причин зависимости проблем с печенью от пола необходимы дальнейшие исследования, команда исследователей предполагает, что избыток жиров (или липидов) в крови оказывает стресс на клетки поджелудочной железы и нарушает выработку инсулина.Есть и хорошие новости: у мышей, исключенных из кето-диеты, нормализовалась регуляция уровня сахара в крови, что указывает на возможность обращения вспять этих проблем.Кетогенная диета изначально была разработана для лечения эпилепсии и до сих пор используется для её лечения. Кетоз имитирует некоторые метаболические эффекты голодания, заставляя организм переключаться на использование жира вместо сахара в качестве топлива. Исследователи предполагают, что такое низкое содержание сахара также снижает частоту приступов.Что касается других способов применения этой диеты, то данное исследование, как и предыдущие, показывает, что повышенный риск других проблем со здоровьем может не оправдывать потенциальную выгоду от снижения веса.

