Диетолог Волкова предупредила о вреде фитнес-продуктов

Ряд продуктов, считающихся полезными, на самом деле только создают такую иллюзию, сообщило РИА Новости со ссылкой на заведующую отделением медицинской профилактики Одинцовской областной больницы, врача-терапевта, диетолога Галину Волкову.К таким продуктам, по ее замечанию, относятся фруктовые йогурты, фитнес-мюсли, смузи и свежевыжатые соки."Есть такие обманчивые ЗОЖ-продукты, которые только лишь создают иллюзию пользы, но при частом употреблении не будут улучшать здоровье???. Это гранола, фитнес-мюсли, различные фитнес-батончики ", – сказала Волкова.Врач уточнила, что в этих продуктах содержится столько же сахара, сиропов и жиров, как в десертах.

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки