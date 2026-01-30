Диетолог Волкова предупредила о вреде фитнес-продуктов
К таким продуктам, по ее замечанию, относятся фруктовые йогурты, фитнес-мюсли, смузи и свежевыжатые соки.
"Есть такие обманчивые ЗОЖ-продукты, которые только лишь создают иллюзию пользы, но при частом употреблении не будут улучшать здоровье???. Это гранола, фитнес-мюсли, различные фитнес-батончики ", – сказала Волкова.
Врач уточнила, что в этих продуктах содержится столько же сахара, сиропов и жиров, как в десертах.
