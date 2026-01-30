Врач заявила о пользе домашних пельменей для замедления старения

Домашние пельмени могут способствовать замедлению процессов преждевременного старения благодаря содержанию в мясном фарше антиоксиданта карнозина. Об этом сообщила семейный врач, эндокринолог и диетолог Анастасия Самойлова.По ее словам, карнозин тормозит процесс «засахаривания» белков, который ускоряет старение клеток и тканей и может способствовать развитию различных заболеваний. Наибольшее количество этого антиоксиданта содержится в говядине, свинине и баранине. Самойлова подчеркнула, что для получения пользы следует выбирать домашние пельмени, поскольку покупные полуфабрикаты часто содержат избыток соли, специй и стабилизаторов.Врач также отметила, что предпочтительным способом приготовления пельменей является варка, а не обжаривание, так как она менее агрессивна для продукта.При этом Самойлова напомнила о высокой калорийности блюда, связанной в первую очередь с тестом, и рекомендовала соблюдать умеренность, ограничивая порцию до 10-15 пельменей, передает «Радиоточка НСН».

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки