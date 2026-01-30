SHOT: вирусом Нипах в Индии можно заразиться через манго
По словам местных, на манго остается слюна зараженных животных – летучих лисиц из рода Pteropus, которые питаются фруктами.
"Смертельным вирусом Нипах можно заразиться через манго. Местные уверяют, что именно этот фрукт любят летучие лисицы, которые являются основным переносчиком вируса", – говорится в материале.
Авторы публикации отметили, что в Индии каждый год фиксируют случаи заболевания вирусом после употребления этого фрукта. Инфекция может сохраняться на поверхности манго около трех дней.
Иллюстрация к статье:
Подписывайтесь на наш Telegram, чтобы быть в курсе важных новостей медицины
Добавил valyuha в категорию Инфекционные болезни
Добавить комментарий