Названы снижающие риск развития деменции продукты
«Как таковых плохих или хороших продуктов нет, есть помогающие поддерживать функции мозга полезные продукты», — отметила Кованова.
По ее словам, снизить риск деменции можно, если добавить в рацион продукты, богатые витаминами группы B, холином и жирными кислотами омега: жирную рыбу, орехи, семена, оливковое масло, ягоды и зеленые овощи. Специалистка объяснила, что эти вещества помогают восстанавливать нервные волокна.
Иллюстрация к статье:
