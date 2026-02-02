Названы снижающие риск развития деменции продукты

Диетолог, нутрициолог София Кованова рассказала, какие продукты помогают снизить риск деменции.«Как таковых плохих или хороших продуктов нет, есть помогающие поддерживать функции мозга полезные продукты», — отметила Кованова.По ее словам, снизить риск деменции можно, если добавить в рацион продукты, богатые витаминами группы B, холином и жирными кислотами омега: жирную рыбу, орехи, семена, оливковое масло, ягоды и зеленые овощи. Специалистка объяснила, что эти вещества помогают восстанавливать нервные волокна.

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки