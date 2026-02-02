Названы снижающие риск развития деменции продукты

Диетолог, нутрициолог София Кованова рассказала, какие продукты помогают снизить риск деменции.

«Как таковых плохих или хороших продуктов нет, есть помогающие поддерживать функции мозга полезные продукты», — отметила Кованова.

По ее словам, снизить риск деменции можно, если добавить в рацион продукты, богатые витаминами группы B, холином и жирными кислотами омега: жирную рыбу, орехи, семена, оливковое масло, ягоды и зеленые овощи. Специалистка объяснила, что эти вещества помогают восстанавливать нервные волокна.

