Врач предупредил о скрытой угрозе пива для кишечника
Особенно опасным для кишечника диетолог назвал сочетание в пиве алкоголя, газированности и ферментируемых углеводов. «Алкоголь является известным нарушителем здоровья кишечника: он повышает проницаемость кишечной стенки, способствует воспалению, изменяет баланс бактерий и снижает количество полезных микроорганизмов», — отметил он.
Хобсон пояснил, что такая комбинация компонентов может усилить вздутие живота и дискомфорт в желудке, особенно у людей с чувствительным кишечником. Кроме того, регулярное употребление пива создает условия для роста бактерий, связанных с воспалением и метаболическими нарушениями.
Специалист подчеркнул, что степень вреда зависит от объема и частоты потребления алкоголя. Даже напитки с относительно низким содержанием спирта при систематическом употреблении могут негативно отражаться на состоянии кишечника.
Иллюстрация к статье:
